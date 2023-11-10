В украинском конфликте вооружение НАТО потерпело сокрушительное поражение, а США были выставлены в неприглядном свете и уязвимом положении. На это обратил внимание бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Аналитик отметил, что это касается абсолютно всех видов вооружения, которые Вашингтон передавал Киеву в ходе конфликта.
"Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставила страны мира сказать: "Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-мм артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк!"? — сказал Джонсон в эфире канала New Rules.
Эксперт отметил, что абсолютно каждый вид натовского вооружения, поставленного Украине, продемонстрировало свою неэффективность в ходе конфликта, что, в свою очередь, показало, в какой уязвимой позиции находятся сейчас США.
Причём об этом теперь знает весь мир, заключил Джонсон.
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