Саудовские СМИ: между Израилем и ХАМАС есть договорённость об обмене пленными

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Срочные новости приходят с Ближнего Востока. По информации саудовского телеканала Al Hadath, Тель-Авив и члены радикальной группировки ХАМАС достигли договорённости об обмене пленными.

Фото: https://www.elaosboa.com/

По предварительным данным, стороны договорились обменять гражданских лиц. Со своей стороны Израиль готов отпустить на свободу 100 палестинских граждан — мужчин и женщин разного возраста, а ХАМАС передаёт Израилю 100 женщин и несовершеннолетних, оказавшихся в плену палестинской группировки.

Ранее СМИ сообщали, что в руководстве ХАМАС были готовы на переговоры с Израилем по обмену пленными ещё в конце октября, но переговорный процесс был сорван. В палестинском анклаве заявляли, что срыв переговоров произошёл из-за решения властей Израиля начать массированные бомбардировке сектора Газа.