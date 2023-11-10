Территория Украины станет ещё меньше, если конфликт будет продолжен. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Офицер уверен, что если Киев не прекратить боевые действия, то потеряет ещё целый ряд городов, в числе которых будут Одесса, Николаев, Днепропетровск и Харьков.
"Если вы продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт", — сказал Риттер, обращаясь к Киеву в эфире канала Kim Iversen.
По мнению разведчика, к потере территорий Киевом привёл его отказ от стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности.
Риттер подчеркнул, что по этой причине в прекращении конфликта на условиях России должен быть заинтересован прежде всего Киев.
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