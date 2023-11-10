Экс-разведчик Риттер предсказал Украине потерю ещё 20 процентов территории

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Территория Украины станет ещё меньше, если конфликт будет продолжен. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0

Офицер уверен, что если Киев не прекратить боевые действия, то потеряет ещё целый ряд городов, в числе которых будут Одесса, Николаев, Днепропетровск и Харьков.

"Если вы продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт", — сказал Риттер, обращаясь к Киеву в эфире канала Kim Iversen.

По мнению разведчика, к потере территорий Киевом привёл его отказ от стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности.

Риттер подчеркнул, что по этой причине в прекращении конфликта на условиях России должен быть заинтересован прежде всего Киев.