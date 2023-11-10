В Сербии считают, что Зеленскому и его команде придётся скоро платить "по счетам"

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Вооружение, которое Запад передаёт Киеву, окажется в руках криминальных структур. В этом убеждены журналисты сербской газеты "Политика".

Фото: openverse by DVIDSHUB is licensed under "Stryker Soldiers fire Howitzer cannons [Image 1 of 3]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

С момента начала российской спецоперации на Украине Запад передал Киеву вооружения на десятки миллиардов долларов.

"Но всё чаще говорят о том, что большое количество этого оружия попадает на черный рынок и в руки преступных группировок по всему миру", — говорится в материале.

Авторы обратили внимание на то, что перемещение и использование западного оружия на территории Украины также никто не контролирует. В украинской армии самостоятельно принимают решения по поводу того, что делать с оружием, поставленным из США через Польшу.

"Не исключено, что уже совсем скоро Владимиру Зеленскому и его сподручным придется "платить по счетам", — добавили журналисты.

Ранее Владимир Путин рассказала, что Киев продаёт поставленное ему оружие странам Ближнего Востока, а оттуда оно может попасть в любое место.