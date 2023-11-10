Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конфликт матери школьницы с учительницей в Подмосковье произошёл из-за домашнего задания
В Сербии считают, что Зеленскому и его команде придётся скоро платить "по счетам"
ЕС не сможет выполнить обязательства по поставкам боеприпасов Украине
Эксперты предупреждают о грядущем подорожании импортного вина
Трамп посоветовал Израилю поработать над своим имиджем на фоне конфликта
Шесть стран Персидского залива планируют ввести единую визу
В офисе Зеленского заверили, что они не в курсе планов по замене главкома ВСУ Залужного
Ускоренное "биологическое старение" связано с ухудшением памяти
Бывший морпех США Берлетик предрёк военный и экономический крах Украине

Спикер ВСУ Игнат: пилоты ВСУ уже осваивают истребители F-16 в воздухе

1:02
Мир

Официальный представитель Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что процесс обучения украинских лётчиков на истребителях идёт по плану. По его словам, военнослужащие уже обучаются в воздухе совместно с инструкторами.

Спикер ВСУ Игнат: пилоты ВСУ уже осваивают истребители F-16 в воздухе
Фото: w-dog.ru

"Пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах", — заметил Игнат в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что партнёры Киева из Североатлантического альянса хотят афишировать всё и максимально детализировать процесс обучения.

Напомним, что США в рамках военной помощи собираются передать Киеву истребители не раньше весны 2024 года. В настоящее время украинские военнослужащие проходят обучение на данных боевых машинах. В частности, оно проходит с конца сентября и на территории Дании.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Одним манёвром: в "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Запад приступил к реализации плана "Б" по раскачке России Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Джигурда представил всем свою дочь на каблуках
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Последние материалы
Украина в торговле с Германией превысила аналогичные показатели России
Дмитрий Песков прокомментировал помилование убийцы студентки
Открытость и знакомство с семьёй: 8 признаков, что мужчина настроен на серьёзные отношения
Территориальным органам ФАС дали полномочия проверять обоснованность тарифов
Обнаруженное меловое морское чудовище названо в честь скандинавского змея, уничтожившего мир
Дочь Владимира Машкова получила гражданство США и отказалась от отчества знаменитого отца 
Попова рассказала о новых типах COVID-19
Полковник Матвийчук: ООН не будет требовать вывода войск США из Сирии
СМИ: клопы доползли из Европы до Азии
В частных клиниках Курской области перестали делать аборты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников