Спикер ВСУ Игнат: пилоты ВСУ уже осваивают истребители F-16 в воздухе

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Официальный представитель Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что процесс обучения украинских лётчиков на истребителях идёт по плану. По его словам, военнослужащие уже обучаются в воздухе совместно с инструкторами.

Фото: w-dog.ru

"Пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах", — заметил Игнат в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что партнёры Киева из Североатлантического альянса хотят афишировать всё и максимально детализировать процесс обучения.

Напомним, что США в рамках военной помощи собираются передать Киеву истребители не раньше весны 2024 года. В настоящее время украинские военнослужащие проходят обучение на данных боевых машинах. В частности, оно проходит с конца сентября и на территории Дании.