Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что он не располагает информацией касательно возможной замены главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Я не слышал об этом. У меня нет такой информации", — сказал Ермак.
Таким образом представитель офиса Зеленского ответил на вопрос, заданный украинской журналисткой Натальей Мосейчук, против которой ранее было открыто уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды" в РФ.
Ранее в украинской и западной прессе появились сообщения, в которых говорилось о расколе между Залужным и Зеленским.
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