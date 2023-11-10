В офисе Зеленского заверили, что они не в курсе планов по замене главкома ВСУ Залужного

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что он не располагает информацией касательно возможной замены главкома ВСУ Валерия Залужного.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Я не слышал об этом. У меня нет такой информации", — сказал Ермак.

Таким образом представитель офиса Зеленского ответил на вопрос, заданный украинской журналисткой Натальей Мосейчук, против которой ранее было открыто уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды" в РФ.

Ранее в украинской и западной прессе появились сообщения, в которых говорилось о расколе между Залужным и Зеленским.