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В Киеве высказались об окончании конфликта на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Неизвестно, сколько ещё продлится конфликт на Украине, но 70% его уже позади, считает глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

В Киеве высказались об окончании конфликта на Украине
Фото: Сайт президента Украины

Эта оценка, озвученная киевским чиновником в интервью Наталье Мосейчук, далеко не оптимистична, как может показаться на первый взгляд.

"Если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжёлыми", — пояснил он.

Схожего мнения придерживается президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он заявлял, что конфликт в стране перешёл в последнюю стадию, и она может быть самой трудной. Но это, по его словам, сильно зависит от темпов западной военной помощи.

Украинские военные на передовой настроены пессимистичнее, хотя тоже указывают на роль поставок вооружений партнёрами Киева. А в США полагают, что им уже ничего не поможет.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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