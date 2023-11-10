CNN: дипломаты США предупредили Вашингтон о рисках помощи Израилю

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Белый дом предупредили о гневе на США в арабском мире. Уточняется, что Вашингтон теряет доверие арабского мира из-за активной поддержки операции Израиля в секторе Газа.

Фото: eer.ru

Как указывает телеканал CNN, ссылаясь на телеграмму посольства США в Омане в адрес Совета национальной безопасности США, ЦРУ и ФБР, в администрации американского президента Джо Байдена получили "жёсткое предупреждение".

"Администрация (президента США Джо) Байдена получила жесткое предупреждение от американских дипломатов в арабском мире о том, что активная поддержка израильской разрушительной и смертоносной военной кампании в секторе Газа приводит к "потере (доверия) арабской общественности на поколение вперед", — отмечает телеканал.

Таким образом, активную поддержку США Израиля в арабском мире видят как "материальную и моральную вину за то, что они считают возможными военными преступлениями". Помимо этого, представители Египта выразили мнение, что такое пренебрежение палестинцами указывает на жестокость президента США в этом вопросе, которая "превосходит всех предыдущих президентов".