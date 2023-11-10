Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астролог Сохолтуева рассказала, какие цвета приносят удачу каждому знаку зодиака
В Киеве высказались об окончании конфликта на Украине
Врачи назвали 3 вида секса, которые обязаны практиковать семейные пары
Марков о выдвижении Путина на выборы президента: выдвинут от партии 17 декабря
Юрист Гусятников предупредил о риске подозрительных операций
Песков: Киев ведёт террористическую деятельность против российских военкоров
Депутат Бессараб: Нужно рассмотреть инициативу выдачи жилья многодетным
Звезда "Папиных дочек" Карпович показала свою маленькую дочь
Коломойский* сидит: на Украине суд отказал миллиардеру в освобождении

Во Флориде американец спас туристку от насильника и сам изнасиловал её

1:18
Мир

В США мужчина, спасая туристку от нападения насильника, сам стал преступником. Информацию об этом предоставило издание Miami Herald, отмечая, что случай произошел в сентябре 2021 года в городе Ки-Уэст. 34-летняя туристка познакомилась с 32-летним Хорхе Кальдероном Нуньесом в баре, после чего согласилась сесть в его автомобиль. Однако, почувствовав что-то неладное, она попыталась сбежать, но мужчина не дал ей уйти повалил её на землю и хотел изнасиловать.

Во Флориде американец спас туристку от насильника и сам изнасиловал её
Фото: Нейросеть Шедеврум

39-летний Керри Кэлвин Гасаг вмешался и отпугнул преступника. Гасаг предложил туристке довести ее до безопасного места и по пути спросил, не желает ли она интимных отношений.

Женщина категорически отказалась, тогда мужчина решил взять её силой. В настоящее время Нуньес находится под стражей в окружной тюрьме и имеет возможность выйти под залог в размере 225 тысяч долларов (22,5 млн рублей). Суд приговорил Гасага к 10 годам тюремного заключения и 5 годам условного срока.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Одним манёвром: в "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Джигурда представил всем свою дочь на каблуках
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Последние материалы
В Подмосковье мать школьницы ударила учительницу после замечания ее дочери
Врач-эндокринолог назвала ошибки при снижении веса: не от жировой ткани избавляемся, а теряем мышечную
Депутат Свинцов: у РФ есть технические возможности для блокировки VPN-сервисов
В Госдуме обсудят новый законопроект о внедрении уголовного наказания для добровольцев
Терапевт Хухрев назвал признаки камней в почках: рвота и боль в пояснице
Путин назначил нового посла РФ в Пакистане
Альтернатива мясу: диетолог назвал инновационный продукт
Орбан назвал виновных в срыве переговоров между Россией и Украиной
Планировавшего перейти на сторону ВСУ краснодарца осудили на шесть лет колонии
В Мытищах стадо диких кабанов стало свободно гулять по улицам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников