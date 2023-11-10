Во Флориде американец спас туристку от насильника и сам изнасиловал её

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

В США мужчина, спасая туристку от нападения насильника, сам стал преступником. Информацию об этом предоставило издание Miami Herald, отмечая, что случай произошел в сентябре 2021 года в городе Ки-Уэст. 34-летняя туристка познакомилась с 32-летним Хорхе Кальдероном Нуньесом в баре, после чего согласилась сесть в его автомобиль. Однако, почувствовав что-то неладное, она попыталась сбежать, но мужчина не дал ей уйти повалил её на землю и хотел изнасиловать.

Фото: Нейросеть Шедеврум

39-летний Керри Кэлвин Гасаг вмешался и отпугнул преступника. Гасаг предложил туристке довести ее до безопасного места и по пути спросил, не желает ли она интимных отношений.

Женщина категорически отказалась, тогда мужчина решил взять её силой. В настоящее время Нуньес находится под стражей в окружной тюрьме и имеет возможность выйти под залог в размере 225 тысяч долларов (22,5 млн рублей). Суд приговорил Гасага к 10 годам тюремного заключения и 5 годам условного срока.