Коломойский* сидит: на Украине суд отказал миллиардеру в освобождении

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На Украине суд постановил оставить в СИЗО олигарха и предпринимателя Игоря Коломойского* (в РФ числится в реестре террористов и экстремистов), передаёт киевское издание "Страна".

Фото: Telegram-канал Службы безопасности Украины by Служба безопасности Украины is licensed under CC BY 4.0

Во время очередного судебного заседания обвинение просило суд отклонить ходатайство защиты миллиардера об изменении меры пресечения в виду ухудшения здоровья подсудимого.

Прошение прокурора суд рассмотрел и пришёл к выводу, что состояние здоровья Коломойского* опасений не вызывает и подсудимый может впредь находиться в СИЗО, однако адвокаты предпринимателя не сдаются и готовят новое ходатайство.

Напомним, украинского олигарха арестовали в сентябре текущего года. Прокуратура Незалежной обвиняет его в незаконном обогащении. Коломойскому* также предъявлены обвинения в фальсификации документации на перевод денежных средств.