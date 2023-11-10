Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Охлобыстин заступился за Симоньян: "Прессуют со всех сторон"
Риск аллергии растёт из-за приема лекарств и инфекций
Астролог Сохолтуева рассказала, какие цвета приносят удачу каждому знаку зодиака
В Киеве высказались об окончании конфликта на Украине
Врачи назвали 3 вида секса, которые обязаны практиковать семейные пары
Марков о выдвижении Путина на выборы президента: выдвинут от партии 17 декабря
Юрист Гусятников предупредил о риске подозрительных операций
Песков: Киев ведёт террористическую деятельность против российских военкоров
Депутат Бессараб: Нужно рассмотреть инициативу выдачи жилья многодетным

Коломойский* сидит: на Украине суд отказал миллиардеру в освобождении

0:56
Мир

На Украине суд постановил оставить в СИЗО олигарха и предпринимателя Игоря Коломойского* (в РФ числится в реестре террористов и экстремистов), передаёт киевское издание "Страна".

Коломойский* сидит: на Украине суд отказал миллиардеру в освобождении
Фото: Telegram-канал Службы безопасности Украины by Служба безопасности Украины is licensed under CC BY 4.0

Во время очередного судебного заседания обвинение просило суд отклонить ходатайство защиты миллиардера об изменении меры пресечения в виду ухудшения здоровья подсудимого.

Прошение прокурора суд рассмотрел и пришёл к выводу, что состояние здоровья Коломойского* опасений не вызывает и подсудимый может впредь находиться в СИЗО, однако адвокаты предпринимателя не сдаются и готовят новое ходатайство.

Напомним, украинского олигарха арестовали в сентябре текущего года. Прокуратура Незалежной обвиняет его в незаконном обогащении. Коломойскому* также предъявлены обвинения в фальсификации документации на перевод денежных средств.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Одним манёвром: в "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Джигурда представил всем свою дочь на каблуках
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Последние материалы
Астролог Сохолтуева рассказала, какие цвета приносят удачу каждому знаку зодиака
В Киеве высказались об окончании конфликта на Украине
Врачи назвали 3 вида секса, которые обязаны практиковать семейные пары
Марков о выдвижении Путина на выборы президента: выдвинут от партии 17 декабря
Юрист Гусятников предупредил о риске подозрительных операций
Песков: Киев ведёт террористическую деятельность против российских военкоров
Депутат Бессараб: Нужно рассмотреть инициативу выдачи жилья многодетным
Звезда "Папиных дочек" Карпович показала свою маленькую дочь
Коломойский* сидит: на Украине суд отказал миллиардеру в освобождении
В Театре на Трубной в ноября покажут "Семейный шкаф и его обитателей"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников