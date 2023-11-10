На Украине суд постановил оставить в СИЗО олигарха и предпринимателя Игоря Коломойского* (в РФ числится в реестре террористов и экстремистов), передаёт киевское издание "Страна".
Во время очередного судебного заседания обвинение просило суд отклонить ходатайство защиты миллиардера об изменении меры пресечения в виду ухудшения здоровья подсудимого.
Прошение прокурора суд рассмотрел и пришёл к выводу, что состояние здоровья Коломойского* опасений не вызывает и подсудимый может впредь находиться в СИЗО, однако адвокаты предпринимателя не сдаются и готовят новое ходатайство.
Напомним, украинского олигарха арестовали в сентябре текущего года. Прокуратура Незалежной обвиняет его в незаконном обогащении. Коломойскому* также предъявлены обвинения в фальсификации документации на перевод денежных средств.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.