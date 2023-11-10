В США не верят, что западное вооружение поможет Украине победить

Новые поставки западных вооружений, в том числе F-16, не сыграют значимой роли в конфликте на Украине, предсказал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

В своём блоге Weapons and Strategy американский эксперт привёл несколько аргументов в пользу этой точки зрения.

Истребители четвёртого поколения порядком устарели, особенно с учётом постоянного совершенствования российских систем ПВО. К тому же, у украинских ВВС нет подходящих условий для их базирования и эксплуатации.

Примечательно, что схожего мнения придерживается портал Modern Diplomacy. "На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли", — пишет он.

На передовой считают, что западная техника помогла бы, если бы предоставлялась своевременно.

"Очевидно, что нынешние тенденции негативны для Зеленского и негативны для Украины. Солдаты на поле боя уже это знают", — подтверждает MD.