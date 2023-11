Новые поставки западных вооружений, в том числе F-16, не сыграют значимой роли в конфликте на Украине, предсказал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.