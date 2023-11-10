Новые поставки западных вооружений, в том числе F-16, не сыграют значимой роли в конфликте на Украине, предсказал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.
В своём блоге Weapons and Strategy американский эксперт привёл несколько аргументов в пользу этой точки зрения.
Истребители четвёртого поколения порядком устарели, особенно с учётом постоянного совершенствования российских систем ПВО. К тому же, у украинских ВВС нет подходящих условий для их базирования и эксплуатации.
Примечательно, что схожего мнения придерживается портал Modern Diplomacy. "На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли", — пишет он.
На передовой считают, что западная техника помогла бы, если бы предоставлялась своевременно.
"Очевидно, что нынешние тенденции негативны для Зеленского и негативны для Украины. Солдаты на поле боя уже это знают", — подтверждает MD.
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