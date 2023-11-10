Полковник Баранец: все АЭС на 1500 км от Украины — мишень Киева

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Все российские атомные электростанции (АЭС) и другие объекты критической инфраструктуры, находящиеся в пределах 1500 км от границы с Украиной, стали потенциальными мишенями для беспилотников из Киева. Об этом сообщил полковник в отставке, военный обозреватель и член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец в беседе с корреспондентом URA.RU.

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что украинские атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру становятся все более частыми. Подобные действия были зафиксированы в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС.

Баранец подчеркнул, что украинские беспилотники, особенно один из типа, могут дотянуться до сердца России, вплоть до города Энгельса. Он утверждает, что все объекты западнее этой линии, на расстоянии 1000-1500 км от границы с Украиной, включая все атомные электростанции, могут быть потенциальными целями для украинских беспилотников.

Однако военный эксперт отметил, что украинский беспилотник способен дотянуться только до определенной дальности, не затрагивая дальние регионы, такие как Азиатская часть и Урал. Он указал, что беспилотник "Стриж" имеет дальность более тысячи километров.

Эксперт по авиации Эдуард Багдасарян подчеркнул, что для достижения военного и политического эффекта Украине достаточно нападать на ближайшие важные объекты, не обязательно на самые удаленные цели. Он отметил, что атаки на АЭС с использованием беспилотников не могут вызвать катастрофу, так как атомные реакторы спроектированы выдерживать падение самолетов.

При этом военные эксперты также подчеркнули, что проводится работа по защите от дронов, включая применение механических средств, таких как сетки, а также систем радиоэлектронной борьбы и отключения мобильной связи.