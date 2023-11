Your browser does not support the audio element.

Все российские атомные электростанции (АЭС) и другие объекты критической инфраструктуры, находящиеся в пределах 1500 км от границы с Украиной, стали потенциальными мишенями для беспилотников из Киева. Об этом сообщил полковник в отставке, военный обозреватель и член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец в беседе с корреспондентом URA.RU.

Фото: openverse by HeyRocker is licensed under "Satsop Nuclear Power Plant" by HeyRocker is licensed under CC BY 2.0.