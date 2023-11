Your browser does not support the audio element.

Россия, согласно договору, может провести с США переговоры по прекращению военного конфликта в Сирии. Тем не менее, США, чувствуя поддержку со стороны ООН, не проявляют готовности к таким переговорам, как пояснил в беседе с URA.RU военный эксперт, кандидат военных наук и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он отметил, что американцы считают, будто у них есть абсолютная поддержка со стороны западных стран.

