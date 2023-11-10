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Полковник Матвийчук: ООН не будет требовать вывода войск США из Сирии

1:35
Мир

Россия, согласно договору, может провести с США переговоры по прекращению военного конфликта в Сирии. Тем не менее, США, чувствуя поддержку со стороны ООН, не проявляют готовности к таким переговорам, как пояснил в беседе с URA.RU военный эксперт, кандидат военных наук и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он отметил, что американцы считают, будто у них есть абсолютная поддержка со стороны западных стран.

Полковник Матвийчук: ООН не будет требовать вывода войск США из Сирии
Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.

Недавно канал Al Mayadeen сообщил о начале военных действий на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор с использованием тяжелой артиллерии и ракет. Столкновения произошли между американскими силами и курдскими формированиями с одной стороны и сирийской армией и ее союзниками – с другой.

Анатолий Матвийчук подчеркнул, что Россия может помочь в разрешении конфликта, проводя переговоры с США. Он также отметил, что российские военные присутствуют в Сирии по приглашению правительства страны и помогают ей в борьбе с терроризмом. Он отверг возможность присутствия российских военных в зоне столкновения между американскими и сирийскими силами.

Матвийчук заявил, что США не покинут Сирию из-за стратегического интереса в контроле над территориями, особенно в районе международных нефтяных путей, поставляющих углеводороды в Европу. Он подчеркнул, что чем дольше американцы останутся в Сирии, тем сложнее будет решить мирные инициативы в этом регионе.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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