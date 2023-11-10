Орбан назвал виновных в срыве переговоров между Россией и Украиной

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США не позволили Украине заключить мир с Россией в марте 2022 года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в эфире радио Kossuth.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

По его словам, в дипломатических кругах хорошо знают то, о чём ранее уже говорил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер: на переговорах в Стамбуле весной 2022 года представители Киева были готовы к подписанию мирного соглашения с РФ, но заокеанские кураторы запретили им это.

"Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое — как гласит дипломатическая сплетня — украинцы не подписали по указанию США", — подтвердил Орбан.

Российско-украинские переговоры проходили вскоре после начала СВО в Белоруссии, по видеоконференцсвязи и в Стамбуле. Поначалу на них был достигнут определённый прогресс, но затем дипломатический процесс был свёрнут в связи с отсутствием инициативы со стороны Киева.