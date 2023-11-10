Даже не обсуждается: Орбан закрыл Украине путь в ЕС

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Венгерское правительство не допустит вступления Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в пятницу в утренней программе радиостанции Kossuth.

Фото: Facebook

Политик пожаловался, что возглавляемый им кабмин испытывает сильнейшее давление европейских партнёров по украинскому вопросу. Но несмотря на "атаки со стороны Брюсселя", Орбан убеждён, что "это даже не следует обсуждать".

По его словам, Украина так же далека от ЕС, как Мако (небольшой городок на границе Венгрии) от Иерусалима.

Кроме того, венгерский премьер ещё раз подтвердил, что не поддержит выделение Киеву 50 миллиардов евро дополнительной помощи из общеевропейского бюджета. Он заверил, что не пойдёт ни на какие сделки с Брюсселем ради изменения своей позиции, потому что "это не предмет торга".

Все принципиальные вопросы в ЕС решаются общим консенсусом, то есть любой голос против автоматически превращается в вето. Ради расширения Евросоюза в Брюсселе хотят поменять эту систему.