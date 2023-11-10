Когда кончится конфликт на Украине: прогноз бойцов ВСУ с передовой

1:47 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Простые военнослужащие ВСУ согласны со своим полководцем Валерием Залужным: конфликт зашёл в тупик, и конца-края ему не видно. Об этом сообщает The Times в своём репортаже с передовой из-под Купянска.

Фото: Reuters by Oleksandr Ratushniak

Посёлок городского типа Купянск-Узловой стал одной из самых горячих точек более чем 1000-километрового фронта. Почти с самого начала здесь сражается Дмитрий Берлим, бывший офицер милиции из Харькова, а ныне командир батальона.

Он не видит никаких перспектив быстрого завершения конфликта и обвиняет в этом Запад. "Если бы мы получили американские и немецкие танки осенью прошлого года, то прорыв был бы обеспечен. Мы бы зашли в Крым", — уверен офицер.

К тому времени, когда ВСУ получили западные танки, российские силы выстроили мощнейшие линии обороны, где, по словам Берлима, "заминирован каждый сантиметр", и теперь от этих танков нет толку.

"Осуществить сейчас танковый прорыв — это уже что-то из области фантастического", — согласен с ним начальник штаба батальона Михаил Лысенко.

Кроме задержек с поставками техники, виновниками затягивания конфликта он считает инструкторов НАТО. Тактика, которой они учили украинских военных, оказалась бесполезной в отношении ВС РФ.

Тем временем военно-политическое руководство в Киеве раздирают распри. На передовой знают об этом и крайне недовольны, ведь сейчас самое время для солидарности и единства.

"Когда мы вернемся с фронта, мы во всем разберемся. Каждый ответит за то, где он был и что он делал, пока мы воевали. Каждый", — предупредил Дмитрий Берлим.