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Когда кончится конфликт на Украине: прогноз бойцов ВСУ с передовой

1:47
Мир » Бывший СССР » Украина

Простые военнослужащие ВСУ согласны со своим полководцем Валерием Залужным: конфликт зашёл в тупик, и конца-края ему не видно. Об этом сообщает The Times в своём репортаже с передовой из-под Купянска.

Когда кончится конфликт на Украине: прогноз бойцов ВСУ с передовой
Фото: Reuters by Oleksandr Ratushniak

Посёлок городского типа Купянск-Узловой стал одной из самых горячих точек более чем 1000-километрового фронта. Почти с самого начала здесь сражается Дмитрий Берлим, бывший офицер милиции из Харькова, а ныне командир батальона.

Он не видит никаких перспектив быстрого завершения конфликта и обвиняет в этом Запад. "Если бы мы получили американские и немецкие танки осенью прошлого года, то прорыв был бы обеспечен. Мы бы зашли в Крым", — уверен офицер.

К тому времени, когда ВСУ получили западные танки, российские силы выстроили мощнейшие линии обороны, где, по словам Берлима, "заминирован каждый сантиметр", и теперь от этих танков нет толку.

"Осуществить сейчас танковый прорыв — это уже что-то из области фантастического", — согласен с ним начальник штаба батальона Михаил Лысенко.

Кроме задержек с поставками техники, виновниками затягивания конфликта он считает инструкторов НАТО. Тактика, которой они учили украинских военных, оказалась бесполезной в отношении ВС РФ.

Тем временем военно-политическое руководство в Киеве раздирают распри. На передовой знают об этом и крайне недовольны, ведь сейчас самое время для солидарности и единства.

"Когда мы вернемся с фронта, мы во всем разберемся. Каждый ответит за то, где он был и что он делал, пока мы воевали. Каждый", — предупредил Дмитрий Берлим.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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