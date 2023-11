Your browser does not support the audio element.

Свыше полутысячи граждан РФ в ближайшее время планируют отъезд из сектора Газа на фоне продолжающейся эскалации вооружённого конфликта между Израилем и палестинским анклавом. Данные по количеству планируемых к эвакуации россиян по телефону с КПП "Рафах" рассказала наша соотечественница Елена аль-Хор, передаёт информагентство ТАСС.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.