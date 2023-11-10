Свыше полутысячи граждан РФ в ближайшее время планируют отъезд из сектора Газа на фоне продолжающейся эскалации вооружённого конфликта между Израилем и палестинским анклавом. Данные по количеству планируемых к эвакуации россиян по телефону с КПП "Рафах" рассказала наша соотечественница Елена аль-Хор, передаёт информагентство ТАСС.
В настоящее время на пункте пропуска скопилось порядка 500-700 человек. Среди желающих срочно уехать из региона также много белорусов и казахов.
Россиянка отметила, что конкретно в её случае из сектора Газа пограничники выпускают только её, а супруга, палестинского гражданина, погранслужба не пропустит.
Ранее стало известно, что в погранслужбе сектора Газа обнародовали список, в котором значатся имена свыше 600 иностранцев или лиц с двойным гражданством. Эти граждане имеют право выехать через пункт пропуска в сторону Египта.
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