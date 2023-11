Your browser does not support the audio element.

Уровень поддержки бывшего президента США Дональда Трампа укрепляется, всё больше американцев готовы отдать за него голоса на президентских выборах в 2024 году. Об этом свидетельствуют социологические данные, представленные Bloomberg News и Morning Consult.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.