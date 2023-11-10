В США зафиксировали рост поддержки Трампа

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Уровень поддержки бывшего президента США Дональда Трампа укрепляется, всё больше американцев готовы отдать за него голоса на президентских выборах в 2024 году. Об этом свидетельствуют социологические данные, представленные Bloomberg News и Morning Consult.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Актуальная социология утверждает, что нынешний американский лидер Джо Байден стремительно теряет поддержку избирателей, его политика раздражает не только сторонников Республиканской партии, но даже симпатизирующих демократам. Тенденция не может не волновать Белый дом.

Примечательно, что 46% участников опроса поддерживают политику Трампа касаемо КНР и Тайваня, а политика Байдена по данным вопросам сейчас устраивает 34% респондентов.

Около 43% опрошенных американцев уверены, что Трампу удастся прекратить палестино-израильскую войну. В силы Байдена на этом направлении ещё верят 33% респондентов.