Госдеп: Украина и Израиль одинаково важны для США

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США продолжат по-прежнему поддерживать Украину, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, заверил заместитель председателя Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в четверг.

Фото: YouTube-канал Госдепа

"Мы по-прежнему можем оставаться сосредоточенными на решении различных проблем, существующих в мире. Это также включает продолжающийся конфликт на Украине", — заявил представитель Госдепа.

По его словам, Украина и Израиль одинаково важны для Белого дома.

"В своем выступлении в овальном кабинете президент Байден говорил о важности не только, конечно, обеспечения Израиля всем необходимым для защиты своей безопасности, но и того, чтобы наши украинские партнеры продолжали получать поддержку", — пояснил Пател.

Он напомнил о выделении очередного транша военной помощи Украине на прошлой неделе.

Ранее Пентагон потребовал от конгресса выделить им более 3 миллиардов долларов на восстановление запасов 155-мм снарядов, истощившихся из-за конфликта на Украине.