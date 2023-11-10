США продолжат по-прежнему поддерживать Украину, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, заверил заместитель председателя Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в четверг.
"Мы по-прежнему можем оставаться сосредоточенными на решении различных проблем, существующих в мире. Это также включает продолжающийся конфликт на Украине", — заявил представитель Госдепа.
По его словам, Украина и Израиль одинаково важны для Белого дома.
"В своем выступлении в овальном кабинете президент Байден говорил о важности не только, конечно, обеспечения Израиля всем необходимым для защиты своей безопасности, но и того, чтобы наши украинские партнеры продолжали получать поддержку", — пояснил Пател.
Он напомнил о выделении очередного транша военной помощи Украине на прошлой неделе.
Ранее Пентагон потребовал от конгресса выделить им более 3 миллиардов долларов на восстановление запасов 155-мм снарядов, истощившихся из-за конфликта на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.