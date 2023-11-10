Корейский эксперт Хангук: Зеленский "разменяет" вступление в ЕС на переговоры с Россией нескоро

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Несмотря на положение дел на Украине, за действующего президента Незалежной Владимира Зеленского отдадут голоса более 50 процентов избирателей, считает заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.

Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

В виду этого, разговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией пока не предвидится.

Как уточнил эксперт, Евросоюз рассчитывает "обменять" членство Киева в блоке на мирный договор с Россией, но пока Зеленский на посту, вряд ли это удастся. Несмотря на то, что даже если выборы на Украине пройдут, вероятно, что Зеленский получит больше голосов, чем оппонент, несмотря на ситуацию в стране.

"Вероятность переизбрания Зеленского на данный момент — выше 50 процентов. Ведь большинство пророссийски настроенных граждан, если могли, уехали из страны, а имущество представлявших опасность олигархов национализировано, — пояснил учёный РИА Новости. — Поэтому до марта следующего года он, думаю, не станет разменивать переговоры с Россией на вступление в ЕС".

Ранее эксперт предположил, что европейские политики "поманили" Украину в ЕС, чтобы стабилизировать ситуацию с Россией.

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