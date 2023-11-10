Несмотря на положение дел на Украине, за действующего президента Незалежной Владимира Зеленского отдадут голоса более 50 процентов избирателей, считает заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.
В виду этого, разговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией пока не предвидится.
Как уточнил эксперт, Евросоюз рассчитывает "обменять" членство Киева в блоке на мирный договор с Россией, но пока Зеленский на посту, вряд ли это удастся. Несмотря на то, что даже если выборы на Украине пройдут, вероятно, что Зеленский получит больше голосов, чем оппонент, несмотря на ситуацию в стране.
"Вероятность переизбрания Зеленского на данный момент — выше 50 процентов. Ведь большинство пророссийски настроенных граждан, если могли, уехали из страны, а имущество представлявших опасность олигархов национализировано, — пояснил учёный РИА Новости. — Поэтому до марта следующего года он, думаю, не станет разменивать переговоры с Россией на вступление в ЕС".
Ранее эксперт предположил, что европейские политики "поманили" Украину в ЕС, чтобы стабилизировать ситуацию с Россией.
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