Плачевное состояние ВСУ на фронте не спасут американские истребители, заявили аналитики. По их мнению, "птички" F-16 не где разместить, а на передовой они не помогут, о чём уже знают украинские солдаты.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.