Modern Diplomacy: солдаты ВСУ знают о негативных тенденциях Зеленского — F-16 не спасут

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Плачевное состояние ВСУ на фронте не спасут американские истребители, заявили аналитики. По их мнению, "птички" F-16 не где разместить, а на передовой они не помогут, о чём уже знают украинские солдаты.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Как отметили аналитики, тенденции в ВСУ для президента Незалежной Владимира Зеленского катастрофические. Не хватает живой силы и техники, в военных кулуарах страны идут скандалы, а лидер потерял доверие генералов.

"Очевидно, что нынешние тенденции негативны для Зеленского и негативны для Украины. Солдаты на поле боя уже это знают, — пишут авторы Modern Diplomacy. — Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить".

F-16 не смогут спасти положение и потому, что истребителями некому управлять, и нет специалистов для их обслуживания, резюмировали аналитики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.