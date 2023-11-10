Корейский эксперт Хангук: Украину "поманили" в ЕС не просто так

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Евросоюз кормит обещания Украину о вступлении в ЕС, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией, заявил заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

По мнению эксперта, вопрос о том, что Еврокомиссия порекомендовала Евросоюзу начать переговоры о вступлении Незалежной в блок, имеет глубокую подоплёку. Станы Европы хотят заставить президента Украины Владимира Зеленского признать бесперспективность продолжения конфликта и право России на территории.

"Это стоит рассматривать в контексте недавних сообщений NBC о том, что американские и европейские чиновники уже с октября обсуждают, чем Украина должна пожертвовать ради переговоров с Россией. Так что это, скорее, отражение общих настроений в Европе", — пояснил учёный РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона ясно дала понять, что никакие территории Украина не "вернёт". Кроме того, позиция Москвы по вступлению Незалежной в НАТО тоже понятна. Но при таких условиях Киеву необходимо дать "что-то взамен", и "подарком" может стать вступление в ЕС.

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