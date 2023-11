Your browser does not support the audio element.

Евросоюз кормит обещания Украину о вступлении в ЕС, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией, заявил заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.