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В США впервые в истории одобрили препарат против вируса чикунгунья

0:57
Мир

Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США впервые в истории одобрило и сертифицировало вакцину против лихорадки чикунгунья.

В США впервые в истории одобрили препарат против вируса чикунгунья
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

За последние 15 лет лихорадка была зафиксирована минимум у пяти млн человек.

"Сегодня управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Ixchiq, первую вакцину против чикунгуньи", — сообщили в управлении на брифинге.

Вирус чикунгунья в большей части распространяется через укусы комаров, и особенно высокий риск заражения этой лихорадкой наблюдается в тропических и субтропических регионах Африки, Юго-Восточной Азии и различных районах Америки, где присутствуют кровососущие-переносчики вируса.

Тем не менее стоит отметить, что заболевание чикунгунья стало более распространённым и охватило новые географические области.

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Мексика: 25 человек заражены лихорадкой Чикунгунья
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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