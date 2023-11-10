Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США впервые в истории одобрило и сертифицировало вакцину против лихорадки чикунгунья.
За последние 15 лет лихорадка была зафиксирована минимум у пяти млн человек.
"Сегодня управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Ixchiq, первую вакцину против чикунгуньи", — сообщили в управлении на брифинге.
Вирус чикунгунья в большей части распространяется через укусы комаров, и особенно высокий риск заражения этой лихорадкой наблюдается в тропических и субтропических регионах Африки, Юго-Восточной Азии и различных районах Америки, где присутствуют кровососущие-переносчики вируса.
Тем не менее стоит отметить, что заболевание чикунгунья стало более распространённым и охватило новые географические области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
О том, какие продукты способны снизить либидо здорового человека, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.