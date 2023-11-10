New York Times назвала обвинения в причастности сотрудника к атаке на Израиль "возмутительной неправдой"

Американская газета New York Times назвала обвинения в причастности сотрудника к атаке на Израиль "возмутительной неправдой".

Фото: https://www.elaosboa.com/

Ранее глава израильской правительственной пресс-службы (GPO) Ниссан Чен задался вопросом, как иностранные фотографы оказались во время вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября на "передовой". И потребовал объяснений от ряда ведущих западных СМИ, в том числе и NYT.

"New York Times отвергает предположения о том, что газета была заранее предупреждена об атаках или сопровождала террористов ХАМАС. Газета называет эти утверждения возмутительной неправдой", — заявили в издании.

Кроме того, газета подчеркнула, что у представителей израильских СМИ также нет никаких доказательств, что фотограф американского издания сделал фото подбитого танка ЦАХАЛ в момент инцидента, якобы снят он был только спустя 90 минут после происшествия.

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