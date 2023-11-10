СБ ООН снова проведёт заседание по Ближнему Востоку

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В пятницу, 10 ноября, Совет Безопасности ООН вновь проведёт заседание по вопросу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. На прошлой встрече участники не смогли принять ни один из четырёх проектов резолюции по решению ситуации между Израилем и Палестиной.

Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.

Известно, что заседание состоится в 23.00 по московскому времени.

"Встреча по теме "Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос" пройдёт в 15:00 по местному времени (23:00 мск)", — говорится в заявлении и СБ ООН.

Кроме того, на этой встрече собственный проект резолюции представит "десятка" непостоянных членов СБ.

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