Телеканал CNBC: визит Путина в Казахстан стал чётким сигналом для Запада

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Визит президента России Владимира Путина в Казахстан послал чёткий сигнал Западу, что не позволит рушить крепкие отношения российской стороны с Центральной Азией, заявила американский аналитик Холли Элиатт.

Фото: kremlin.ru

По мнению обозревателя, встреча Путина с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым показала его уверенным лидером.

"На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв её связей с Центральной Азией, — заявила Элиатт в эфире CNBC. — Владимир Путин по-прежнему уверен в себе".

Как уточнила обозреватель, именно крепкие связи России со странами Азии не позволяют втянуть государства в конфликты и противостояния против Москвы.