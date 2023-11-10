Визит президента России Владимира Путина в Казахстан послал чёткий сигнал Западу, что не позволит рушить крепкие отношения российской стороны с Центральной Азией, заявила американский аналитик Холли Элиатт.
По мнению обозревателя, встреча Путина с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым показала его уверенным лидером.
"На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв её связей с Центральной Азией, — заявила Элиатт в эфире CNBC. — Владимир Путин по-прежнему уверен в себе".
Как уточнила обозреватель, именно крепкие связи России со странами Азии не позволяют втянуть государства в конфликты и противостояния против Москвы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
О том, какие продукты способны снизить либидо здорового человека, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.