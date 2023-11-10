Экс-разведчик Риттер назвал главу МИД Украины лжецом из-за слов о переговорах с Россией

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер обрушился с критикой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу из-за его заявления о якобы нарушенных соглашениях Москвой и назвал украинца лжецом.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Ранее Кулеба заявил, что якобы Москва нарушила ряд соглашений с Киевом в период с 2014 по 2022 год, что позволяет киевскому режиму сейчас не идти на переговоры. Однако Риттер напомнил министру о том, что всё было не так.

"Лжец. Ваш собственный президент Порошенко признаёт, что весь минский процесс был фикцией, необходимый для того, чтобы НАТО выиграло время для усиления вашей армии", — написал в комментарии под постом Кулебы с сети Х* Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что "проблема" заключается во лжи украинской стороны и оттягивании неизбежного.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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