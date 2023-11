Your browser does not support the audio element.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер обрушился с критикой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу из-за его заявления о якобы нарушенных соглашениях Москвой и назвал украинца лжецом.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.