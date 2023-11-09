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WP: в результате удара по 128-й бригаде ВСУ погибли высокопоставленные офицеры

Мир

Несколько высокопоставленных офицеров Вооруженных Сил Украины (ВСУ) погибли в результате ракетного удара, направленного на личный состав 128-й горно-штурмовой бригады, сообщают "Аргументы и факты".

WP: в результате удара по 128-й бригаде ВСУ погибли высокопоставленные офицеры
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Утром 3 ноября бойцы собрались для участия в торжественной церемонии награждения в Запорожской области, находящейся несколько десятков километров от передовой.

Согласно сообщению Washington Post, церемония награждения превратилась в кровавое месиво. В результате ракетного удара погибли по меньшей мере 19 присутствовавших военнослужащих, включая высокопоставленных офицеров и несколько опытных бойцов из состава бригады.

Хотя точное количество раненых не уточняется, их число оценивается десятками. Российский ракетный удар произошел всего через 10 минут после начала мероприятия, около 10 часов утра. В церемонии присутствовали почти 100 украинских военнослужащих, включая тех, кто не принимал непосредственного участия в награждении.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский временно снял с должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка в связи с расследованием обстоятельств ракетного удара по военнослужащим. Известно, что комбриг опоздал на мероприятие и, следовательно, остался не пострадавшим.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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