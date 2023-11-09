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Бывший генерал НАТО утверждает, что Россия разгромила ВСУ и готовится к наступлению на Одессу

1:05
Мир

Бывший командующий войсками НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят, выразил в интервью Youtube-каналу HKCМ мнение, что российские вооруженные силы успешно разгромили Вооруженные Силы Украины (ВСУ) и готовятся к дальнейшему наступлению на Одессу. Он также назвал потери ВСУ "непомерными".

Бывший генерал НАТО утверждает, что Россия разгромила ВСУ и готовится к наступлению на Одессу
Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0

Генерал Куят заявил: "Я полагаю, что в какой-то момент русские действительно начнут мощное наступление, так как они сосредоточили огромные силы в тылу".

Он также выразил предположение, что Россия планирует не только достичь границ четырех новых регионов, но также освободить Одессу и продвинуться в сторону Приднестровья.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что после спецоперации на Украине количество регионов, присоединившихся к России, увеличится.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер также выразил уверенность в том, что Украина окончательно капитулирует на условиях России.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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