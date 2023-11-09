Байден не смог самостоятельно надеть футболку

Президент США Джо Байден не смог самостоятельно надеть подаренную ему футболку на мероприятии автомобильного профсоюза в Иллинойсе.
Подарили ему красную футболку, которую он решил надеть поверх своей рубашки. Сначала он успешно протянул руки в рукава и натянул футболку на голову, но затем возникли трудности: он не смог опустить футболку до пояса без помощи спикера, выступавшего перед ним.
Во время выступления произошел еще один инцидент: из зала раздался звук падения. Байден поспешил заверить прессу, что это было не его падение, обратившись к залу с вопросом: "Вы в порядке?".
"Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я", — заявил Байден и изобразил растерянность, за которую его часто критикуют в СМИ.
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