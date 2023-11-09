Байден не смог самостоятельно надеть футболку

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Джо Байден не смог самостоятельно надеть подаренную ему футболку на мероприятии автомобильного профсоюза в Иллинойсе.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Подарили ему красную футболку, которую он решил надеть поверх своей рубашки. Сначала он успешно протянул руки в рукава и натянул футболку на голову, но затем возникли трудности: он не смог опустить футболку до пояса без помощи спикера, выступавшего перед ним.

Во время выступления произошел еще один инцидент: из зала раздался звук падения. Байден поспешил заверить прессу, что это было не его падение, обратившись к залу с вопросом: "Вы в порядке?".

"Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я", — заявил Байден и изобразил растерянность, за которую его часто критикуют в СМИ.