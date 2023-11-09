Экс-советник Кучмы Соскин предупредил, что ВС РФ скоро прорвут линию фронта

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У ВСУ ничего не получается сделать с наступающей российской армией. Таким наблюдением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Политолог предупредил, что линия соприкосновения в ближайшей будущем будет прорвана российскими военными.

"(Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр. — Прим. ред.) Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит россиянами", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Эксперт напомнил, что потери ВСУ с начала спецоперации на Украине составили не менее 200 тысяч человек, потому что украинское командование не заботится о том, чтобы у солдат было необходимое для ведения боёв вооружение.