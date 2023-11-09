У ВСУ ничего не получается сделать с наступающей российской армией. Таким наблюдением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог предупредил, что линия соприкосновения в ближайшей будущем будет прорвана российскими военными.
"(Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр. — Прим. ред.) Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит россиянами", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Эксперт напомнил, что потери ВСУ с начала спецоперации на Украине составили не менее 200 тысяч человек, потому что украинское командование не заботится о том, чтобы у солдат было необходимое для ведения боёв вооружение.
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