В Госдепе назвали условие для вступления Украины в НАТО

Соединенные Штаты настаивают на том, что Украина должна быть включена в состав НАТО, при условии одобрения этого шага всеми странами-членами альянса. Это заявление сделала первый зампомощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким, сообщает Газета.Ru.
"Будущее Украины — в НАТО, будущее Украины — в Европе. В этом нет никаких сомнений", — подчеркнула представитель американской администрации.
Однако дипломат отметила, что существуют определенные требования и условия, которые необходимо выполнить.
"По мере продвижения вперед вы увидите наши действия, направленные на подготовку Украины к членству. <...> Когда все союзники дадут согласие", — добавила Ким.
По ее словам, США прилагают все усилия для того, чтобы приблизить Украину к вступлению в военно-политический блок.
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