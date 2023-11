В Госдепе назвали условие для вступления Украины в НАТО

Your browser does not support the audio element.

Соединенные Штаты настаивают на том, что Украина должна быть включена в состав НАТО, при условии одобрения этого шага всеми странами-членами альянса. Это заявление сделала первый зампомощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким, сообщает Газета.Ru.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.