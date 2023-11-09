В Госдепе назвали условие для вступления Украины в НАТО

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Соединенные Штаты настаивают на том, что Украина должна быть включена в состав НАТО, при условии одобрения этого шага всеми странами-членами альянса. Это заявление сделала первый зампомощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким, сообщает Газета.Ru.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

"Будущее Украины — в НАТО, будущее Украины — в Европе. В этом нет никаких сомнений", — подчеркнула представитель американской администрации.

Однако дипломат отметила, что существуют определенные требования и условия, которые необходимо выполнить.

"По мере продвижения вперед вы увидите наши действия, направленные на подготовку Украины к членству. <...> Когда все союзники дадут согласие", — добавила Ким.

По ее словам, США прилагают все усилия для того, чтобы приблизить Украину к вступлению в военно-политический блок.