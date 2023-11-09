Глава Евросовета: Израиль окажется в изоляции в случае нарушения международного права

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью телеканалу France 2 в четверг, 9 ноября, что Израиль рискует оказаться в изоляции, если не прекратит нарушения международного права в секторе Газа, сообщает argumenti.ru.
Мишель подчеркнул необходимость того, чтобы Израиль при защите своих интересов соблюдал установленные международные нормы, предупреждая об возможной изоляции страны в случае их нарушения.
Взгляд главы Европейского совета нацелен на активное участие ЕС в разрешении конфликта на Ближнем Востоке через установление двух государств. Он также заявил, что в ближайшие недели необходимо провести международную конференцию для обсуждения данного вопроса.
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