Президент Чехии объяснил, почему боится успеха России на Украине

Успех России на Украине будет общим провалом для Запада, заявил президент Чехии, Петр Павел, сегодня, 9 ноября. Он подчеркнул, что дестабилизация международного порядка заметна повсюду, а замороженные конфликты возрождаются в различных уголках мира, сообщает EADaily.

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По мнению чешского лидера, существующие конфликты углубляются, а новые появляются, что создает взрывоопасный потенциал для текущего кризиса на Ближнем Востоке, вызванного нападением ХАМАС на Израиль.

Павел также выразил беспокойство по поводу растущей самоуверенности и давления ревизионистских стран и террористических организаций, а также отметил поляризацию в обществе, быстрое технологическое развитие, волны дезинформации и хрупкость международной, экономической и правовой модели. Он также выразил опасения относительно последствий грядущего климатического кризиса.

Президент Чехии подчеркнул важность продолжения поддержки Киева в различных областях, считая, что Россия далека от поражения на Украине. Он подчеркнул, что поддержка для Киева имеет критическое значение для Европы, а также для мира и стабильности в мире.

При этом Павел подчеркнул необходимость предотвращения вдохновения возможных последователей российской имперской политики.

"Успех России станет нашей общей неудачей", — подчеркнул Павел.