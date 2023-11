Президент Чехии объяснил, почему боится успеха России на Украине

Успех России на Украине будет общим провалом для Запада, заявил президент Чехии, Петр Павел, сегодня, 9 ноября. Он подчеркнул, что дестабилизация международного порядка заметна повсюду, а замороженные конфликты возрождаются в различных уголках мира, сообщает EADaily.

Фото: wikimedia.org by pirati.cz is licensed under CC BY-SA 2.0