На Украине подсчитали, на какую сумму кинули Минобороны фирмы-"прокладки" в ЕС

1:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Министерство обороны Украины в 2022 году лишилось 2 млрд гривен (более $55 миллионов), заключив контракты с посредническими фирмами на приобретение боеприпасов и обмундирования для вооруженных сил, сообщает EADaily.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Исследование украинского издания "Общественное" выявило, что контракты с "Львовским арсеналом" на поставку 100 тысяч минометных мин не были выполнены в срок. Три посреднические фирмы, включенные в схему, получили средства, но "Львовский арсенал" передал лишь 30% суммы своим зарубежным партнерам, после чего остаток был арестован по требованию минобороны.

Другой контракт с хорватской фирмой WDG на поставку 30 тыс. танковых выстрелов также оказался неисполненным, несмотря на предполагаемые сроки поставки. Следует отметить, что WDG была единственным реальным получателем средств, в то время как Elmech Sintermak и Sevotech утверждали, что не получали никаких средств, хотя были задействованы в контрактах.

Расследование также выявило, что словацкая фирма Sevotech, до инцидента с минами, заключила прямой контракт с минобороны на поставку 17 тыс. комплектов шлемов и бронежилетов. Однако по факту Украина получила всего 3 тыс. комплектов.

Этот случай становится частью обширного коррупционного скандала в министерстве обороны Украины, который привел к отставке его главы в сентябре. Офис генерального инспектора госдепартамента США также отметил, что коррупция на Украине угрожает эффективности помощи со стороны США и требует внедрения строгих надзорных механизмов.