Российскими военными была уничтожена воздушная цель над морем в Севастополе. Об этом доложил губернатор города Михаил Развожаев.
"Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
Градоначальник призвал жителей сохранять спокойствие и получать достоверную информацию только из официальных источников.
Накануне, 8 октября, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Объявление тревоги произошло в 10:20 по мск, продлилась она 8 минут.
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