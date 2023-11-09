В Севастополе проинформировали о ликвидации воздушной цели

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Российскими военными была уничтожена воздушная цель над морем в Севастополе. Об этом доложил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

"Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Градоначальник призвал жителей сохранять спокойствие и получать достоверную информацию только из официальных источников.

Накануне, 8 октября, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Объявление тревоги произошло в 10:20 по мск, продлилась она 8 минут.