В Швеции решили отменить демонстрацию в память о еврейском погроме. Уточняется, что дело в антисемитизме.
Ежегодно в стране проводят демонстрацию в память жертв еврейского погрома в нацисткой Германии, который произошёл в 1938 году и известен как "Хрустальная ночь". Однако в этом году памятное мероприятие отменилось из-за резкого роста преступлений на почве антисемитизма.
По словам представителя еврейской общины в Мальмё Фредерика Серадзки, которого цитирует телеканал SV, прежде всего, это из соображений безопасности.
Прежде в ряде стран состоялись протесты в поддержку Палестины. Например, в Лондоне и Нью-Йорке на улицы вышли тысячи людей. В Великобритании протестующие требовали прекращения огня. В США демонстранты призывали к прекращению "израильской оккупации" и "освобождению" палестинских территорий.
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