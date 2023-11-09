Украинские военные были вынуждены изменить свою тактику на фоне эскалации в Израиле. Таким наблюдением поделился военный эксперт Юрий Кнутов.
Эксперт обратил внимание, что США теперь поставляют Киеву меньше боеприпасов, отправляя большую их часть Израилю. По этой причине украинские войска слабее проявляют себя на поле боя, заметно снизив активность боевых действий.
"Украина стала меньше использовать беспилотники не потому что они заканчиваются, а из-за изменения тактики. Из-за ближневосточного конфликта боеприпасы США пошли в Израиль, следовательно, поставки на Украину сейчас затруднены", — сказал Кнутов в беседе с "Лентой.ру".
Эксперт добавил, что беспилотники обеспечивают, в числе прочего, и работу артиллерии, а если артиллеристы не нуждаются в больших объёмах данных, то им, соответственно, требуется не такое большое количество БПЛА.
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