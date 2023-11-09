Захарова обратилась к международным организациям с призывом изучить факты торговли украинскими детьми

1:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Профильные международные структуры обязаны обратить внимание на факты торговли украинскими детьми, которых вывозят из страны, обставляя всё как эвакуацию, а на самом деле имея целью изъятие органов или продажу в сексуальное рабство. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Таким образом дипломат отреагировала на публикации относительно причастности благотворительного фонда жены президента Украины Елены Зеленской к торговле украинскими детьми.

"Мы видели ссылки на публикации о причастности фонда Елены Зеленской к продаже детей в сексуальное рабство под прикрытием эвакуационных мероприятий. Считаем, что профильные международные структуры должны заняться изучением этих обстоятельств", — сказала Захарова.

Дипломат обратилась к представителям Евросоюза и НАТО, напомнив, что они постоянно говорят о большой "озабоченности" будущим украинских детей. Захарова предложила им изучить указанные публикации и сделать выводы совместно с соответствующими международными структурами.

Захарова заверила, что российская сторона занимается изучением этой проблемы, и намерена делать это и дальше, чтобы располагать фактами. Дипломат подчеркнула, что РФ уже давно обращала внимание на на нелегальную торговлю человеческими органами, которые изымаются и у детей, а это направление стало "за последние полтора года просто золотой жилой для киевского режима".