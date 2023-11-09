Президент Чехии считает, что Киеву ничего не даст развитие ситуации в зоне СВО

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Развитие событий на Украине вовсе не гарантирует военного превосходства Киеву, однако Запад вынужден и дальше поддерживать киевское руководство. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел.

Фото: wikimedia.org by pirati.cz is licensed under CC BY-SA 2.0

"Возможно, в следующем году появятся какие-то зачатки переговоров (о ситуации на Украине), поскольку развитие событий не дает оснований полагать, что украинская сторона получит военное превосходство", — сказал Петр Павел, которого цитирует издание Novinky.

Чешский лидер отметил, что на данный момент время на стороне России, у которой, в отличие от Украине, нет проблемы с живой силой. Со временем РФ пополнит также и необходимые материальные ресурсы, убеждён Петр Павел.

Павел считает, что в создавшейся ситуации для Киева мало позитивных моментов. Главное его преимущество — поддержка Запада, который будет продолжать оказывать Украине помощь до того момента, пока сами украинцы не определятся со своими дальнейшими шагами.