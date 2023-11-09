NYT: обязательства США перед Украиной и Израилем мешают целям Вашингтона в ИТР

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На фоне обязательств США как перед Израилем в ходе израильско-палестинского конфликта, так и перед Украиной, американская оборонная промышленность продолжает оставаться предметом обеспокоенности у американских властей. Вдобавок, Белый дом также собирается сделать "давно откладываемый поворот" в сторону Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Об этом рассказал обозреватель The New York Times Дэмиен Кейв.

Фото: eer.ru

По его мнению, тот факт, что США участвует в "далёкой войне" на Украине, может сильно повлиять на потребности американской обороны в ИТР.

"Многие задаются вопросом: сколько обещаний поддержки другим странам могут на самом деле выдержать Соединённые Штаты — держава, "растянутая" за рубежом и политически разделённая внутри страны?" — задаётся вопросом журналист.

При этом он напомнил, что американская оборонная промышленность по-прежнему испытывает нехватку боеприпасов — как тех, которые поставляет Украине в рамках военной помощи, так и тех, которые поставляет Израилю. Речь идёт, в том числе, и о 155-мм артиллерийских снарядах, и о более сложных американских системах. Однако, заключает Кейв, американские партнёры в ИТР также ожидают собственных поставок оружия.