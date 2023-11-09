Владимир Зеленский рассказал, как, на его взгляд, будут складываться отношения Украины и России в будущем.
Президент Украины выступил с речью перед студентами Мексики. Ему напомнили о том, что Украину и Россию связывает общаая история и культура.
Зеленский объяснил, что Россия уничтожила всё общее своей агрессией.
"Всё, что у нас было когда-то, оно сгорело вместе с нашими домами", — сказал украинский лидер.
Он считает, что решения будут принимать будущие поколения. Он отметил, что важно восстановление справедливости через вынесение справедливых приговоров.
Зеленский уверен, что отношения в будущем будут зависеть о того, уйдут ли с Украины российские войска добровольно.
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