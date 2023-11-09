Зеленский рассказал о перспективах отношений с Россией: "Всё общее сгорело вместе с нашими домами"

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Владимир Зеленский рассказал, как, на его взгляд, будут складываться отношения Украины и России в будущем.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Президент Украины выступил с речью перед студентами Мексики. Ему напомнили о том, что Украину и Россию связывает общаая история и культура.

Зеленский объяснил, что Россия уничтожила всё общее своей агрессией.

"Всё, что у нас было когда-то, оно сгорело вместе с нашими домами", — сказал украинский лидер.

Он считает, что решения будут принимать будущие поколения. Он отметил, что важно восстановление справедливости через вынесение справедливых приговоров.

Зеленский уверен, что отношения в будущем будут зависеть о того, уйдут ли с Украины российские войска добровольно.