В Британии рассказали о недовольстве Зеленским в ВСУ

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В рядах ВСУ зреет недовольство киевской властью и лично Владимиром Зеленским, сообщила старший научный сотрудник американского Атлантического совета Мелинда Харинг в эфире Sky News.

Фото: СБУ

По её словам, причиной падения морального духа солдат служит не только их усталость от конфликта с Россией.

"Я слышала о разочаровании из-за того, что они не понимают конечного плана. Зеленский так и не дал понять, как будет выглядеть конец конфликта", — объяснила аналитик.

Отчаявшиеся украинские военные признались ей, что хотят вернуться домой. "Они сказали мне: "Мелинда, мы просто хотим вернуться домой. <…> Это для нас и будет победой", — поделилась Харинг.

Положение ВСУ действительно непростое, если об этом даже проговорился их главнокомандующий Валерий Залужный. Он считает, кто конфликт зашёл в тупик, и "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".

Владимир Зеленский, напротив, настроен оптимистично и намекает на громкие победы в ближайшее время. Впрочем, в окружении украинского президента поговаривают, что он совсем оторван от реальности.