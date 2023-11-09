Экс-разведчик США Риттер предсказал гибель Владимира Зеленского от рук генералов

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своем интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может быть убит своими же генералами.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Мы находимся на таком этапе, когда в какой-то момент времени группа генералов восстанет, и всё закончится плохо", — отметил разведчик в интервью.

Он отметил, что разногласия между Зеленским и военным командованием ухудшаются, особенно после его конфликта с главком ВСУ Валерием Залужным. Риттер советовал киевскому лидеру покинуть страну как самый разумный шаг, чтобы избежать возможного самосуда.

На прошлой неделе Залужный выразил мнение, что ВСУ зашли в тупик, и прорыва, скорее всего, не произойдёт. Заявление главкома вызвало разногласия со стороны Зеленского, который выразил несогласие с его оценками. В ответ на это в Кремле заявили, что чем раньше Киев осознаёт отсутствие шансов на успех на поле боя, тем быстрее будут открыты перспективы разрешения конфликта.