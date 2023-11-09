Владимир Зеленский объяснил, какие мотивы двигают Украиной и какие Россией в военном конфликте.
Президент Украины дистанционно поговорил со студентами мексиканских университетов Описывая различия между Россией и Украиной, он привёл в пример слова национального героя Мексики Эмилиано Сапаты.
"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях — такой перевод. Лучше смерть воина, чем жизнь раба. Украинцы сражаются за то, чтобы быть свободными. Россияне воюют, чтобы поработить другой народ", — выразил своё мнение президент Украины.
Он назвал борьбу Украины против РФ антиколлониальной.
Ранее Заленский ответил на призыв пойти на компромисс с Россией.
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