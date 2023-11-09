NYT: в Киеве растёт раскол между военным и гражданским руководством Украины

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На Украине продолжает расти раскол между военным и гражданским руководством Украины. Как уточняет газета The New York Times, президент Украины Владимир Зеленский и его офис вступили в конфликт с главкомом Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. В то же время, при очень подозрительных обстоятельствах погиб и помощник генерала. Теперь, полагают эксперты, могут избавиться и от самого главкома.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Напомним, что большой ажиотаж вызвала статья Залужного в журнале The Economist. При этом, комментируя заявление главкома украинской армии, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква указал, что нельзя было столь публично обсуждать военную ситуацию. Он отметил, что откровения генерала насчет "тупика на фронте" вызвали у западных партнеров "панику", в то время как у самих украинцев — вопросы.

Вдобавок, в украинских и американских кругах удивление вызвало также и увольнение украинским лидером командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. Как выяснилось, в данном вопросе с самим главкомом ничего не согласовывали, ведь глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров признался, что это было его кадровым решением. Причины этого Умеров не объяснил.

По мнению политолога Алексея Зудина, даже если Зеленский и решит проблему с Залужным, с армией ему будет гораздо сложнее.

"Зеленский хочет отказаться от выборов, и это свидетельствует о том, что он в очень плохом положении. Переворот на Украине возможен, но только в случае участия США. Там не просто так настаивают на выборах. Не исключено, что из-за сопротивления Зеленского американцы решатся на насильственную смену власти", — отметил Зудин в беседе с РИА Новости.