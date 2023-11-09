Более 100 граждан Украины почти за два года выслали из ЕС

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

С конца зимы прошлого года из европейских стран Украине было выдано чуть менее 130 граждан. Речь идёт о мужчинах, которые в обход закона пересекли государственную границу, убегая от всеобщей мобилизации на Украине, передаёт киевское издание "Украинская правда".

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По информации украинской прессы, на сегодняшний день официально известно о высылке из Европы на Украину 126 мужчин. Не исключено, что с течением времени эта цифра многократно увеличится.

Источники СМИ отмечают, что из Польши в Незалежную было выдворено 88 граждан Украины, из Венгрии — 20, из Румынии — 16, из Словакии — 2 человека. Уточняется, что всех фигурантов задержали при попытке незаконно попасть в Европу.

Напомним, что на Украине в феврале 2022 года киевский режим объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. С тех пор мужчины в возрасте от 18 до 60 лет лишены права покидать Украину, если на то нет законных оснований.

В сентябре киевский режим начал попытки активнее добиваться выдачи на родину беженцев, абсолютно не скрывая, что они нужны ему именно для пополнения ВСУ. В частности, власти особые надежды возлагали на сотрудничество с поляками и немцами. Но эффекта от этого пока особо не заметно.