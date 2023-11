Your browser does not support the audio element.

Украинскому руководству придётся пойти на капитуляцию, согласившись с условиями Москвы по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

Фото: Openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.