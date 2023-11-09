Украинскому руководству придётся пойти на капитуляцию, согласившись с условиями Москвы по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
По его словам, Киев в результате конфликта решится на полную демилитаризацию и денацификацию, а также откажется от идеи присоединения к Североатлантическому альянсу. Как подчеркнул Риттер, речь идёт о "безоговорочной капитуляции".
"Условия будут очень благожелательными, потому что я не верю, что РФ жаждет абсолютной мести, но они также будут жёсткими", — уточнил экс-разведчик в эфире Ask The Inspector.
Бывший военный считает, что у президента Украины Владимира Зеленского был шанс договориться с Россией, однако он его упустил. Теперь даже Запад не сможет оказать помощь киевскому режиму, уточнил Риттер. Он убеждён в том, что российская армия выполнит все задачи спецоперации и одержит победу.
Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич назвал "дешёвым блефом" заявления Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ.
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