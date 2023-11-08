Нидерландским школьникам ввели запрет приносить с собой телефоны

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В Нидерландах мобильные телефоны были запрещены для учеников начальных и средних школ, сообщает издание NL Times.

Фото: openverse.org by samoletnibileti is licensed under CC BY 2.0.

Этот запрет, действующий с учебного года 2014/2015, был утвержден министром начального и среднего образования Нидерландов Мариэль Поль.

Теперь ученики могут приносить свои мобильные устройства в школу только в случае, если учитель считает их необходимыми для учебного процесса или если это требуется по медицинским показаниям ребенка.

Министр также отметила, что школы вместе с родителями будут принимать решение о том, как будет реализовываться запрет на использование мобильных телефонов на уроках в будущем.

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