Нидерландским школьникам ввели запрет приносить с собой телефоны

В Нидерландах мобильные телефоны были запрещены для учеников начальных и средних школ, сообщает издание NL Times.
Этот запрет, действующий с учебного года 2014/2015, был утвержден министром начального и среднего образования Нидерландов Мариэль Поль.
Теперь ученики могут приносить свои мобильные устройства в школу только в случае, если учитель считает их необходимыми для учебного процесса или если это требуется по медицинским показаниям ребенка.
Министр также отметила, что школы вместе с родителями будут принимать решение о том, как будет реализовываться запрет на использование мобильных телефонов на уроках в будущем.
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