Дмитрий Медведев объяснил, какая участь ждёт Европу, если она сделает "микрочленами" Евросоюза Украину и Молдавию.
Медведев рассказал, что 12 лет назад главы Европы намекали ему, что поторопились создать союз, в который приняли Румынию, Прибалтику и Грецию.
Он отреагировал на желание Еврокомиссии "принять на сохранение" Украину с перспективами отставить Евросоюз без субсидий.
Экс-президент России отметил, что Украина и Молдовия обескровят и обезжирят Европу.
"Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями", — написал зампред Совбеза РФ в своём Telegram-канале.
Ранее Дмитрий Медведев ответил на шутку Илона Маска про базы США.
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