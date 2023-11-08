Медведев о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе: обезжирят старушку Европу

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Дмитрий Медведев объяснил, какая участь ждёт Европу, если она сделает "микрочленами" Евросоюза Украину и Молдавию.

Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Медведев рассказал, что 12 лет назад главы Европы намекали ему, что поторопились создать союз, в который приняли Румынию, Прибалтику и Грецию.

Он отреагировал на желание Еврокомиссии "принять на сохранение" Украину с перспективами отставить Евросоюз без субсидий.

Экс-президент России отметил, что Украина и Молдовия обескровят и обезжирят Европу.

"Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями", — написал зампред Совбеза РФ в своём Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Медведев ответил на шутку Илона Маска про базы США.